«Никола стал черной кошкой для «Спартака». Отец Влашича — о победе ЦСКА в дерби
Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, оценил игру своего сына в дерби со «Спартаком» (3:1).
— Да, я смотрел вчерашнее дерби, ведь это одно из самых ярких противостояний в российском футболе, — сказал Влашич-старший в интервью «СЭ». — На поле было много давления и эмоций. Я очень рад тому, что увидел. Никола стал настоящей черной кошкой для «Спартака», потому что забивает почти в каждом дерби. Это здорово, что у него такая удачная серия против главного соперника ЦСКА. У «Спартака» было больше моментов, чтобы забить, но армейцы лучше реализовали свои возможности. Рад, что Никола забивает разноплановые мячи и способен приносить результат в самых разных обстоятельствах. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Йошко Влашича — здесь.
Дополнительная информация:
ttps://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-otca-nikoly-vlashicha-o-derbi-cska-spartak-i-40-millionah-ot-zenita-1710423/