Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, оценил игру своего сына в дерби со «Спартаком» (3:1).

— Да, я смотрел вчерашнее дерби, ведь это одно из самых ярких противостояний в российском футболе, — сказал Влашич-старший в интервью «СЭ». — На поле было много давления и эмоций. Я очень рад тому, что увидел. Никола стал настоящей черной кошкой для «Спартака», потому что забивает почти в каждом дерби. Это здорово, что у него такая удачная серия против главного соперника ЦСКА. У «Спартака» было больше моментов, чтобы забить, но армейцы лучше реализовали свои возможности. Рад, что Никола забивает разноплановые мячи и способен приносить результат в самых разных обстоятельствах. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Йошко Влашича — здесь.