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Салтыков — о возможной отставке Осинькина: «В «Крыльях все его любят. Надеюсь, у него все будет хорошо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков, ранее выступавший за «Крылья Советов», отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера самарцев Игоря Осинькина из клуба.

«За результатами «Крыльев», конечно, слежу. В целом стараюсь следить за всеми командами, в которых ранее играл. Возможная отставка Осинькина? Думаю, это все слухи. Игорь Витальевич — замечательный тренер и человек. В клубе все его любят. Можете у любого спросить, кто и как к нему относится. Надеюсь, у Игоря Витальевича все будет хорошо», — цитирует Салтыкова Legalbet.

«Крылья Советов» после 10 туров с 11 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Никита Салтыков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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