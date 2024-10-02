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Сегодня, 18:21

Булыкин опроверг информацию о желании баллотироваться в президенты РФС: «Даже не знаю, что для этого нужно»

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Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о своем возможном участии в выборах президента РФС.

«Я даже не знаю, что нужно, чтобы баллотироваться на пост президента РФС. Дюков у нас отличный президент, который выполняет очень большую работу, связанную не только с футболом, но и со всеми другими спортивными органами, чтобы футбол в нашей стране развивался», — сказал Булыкин.

В среду журналист Иван Карпов сообщил, что Булыкин и бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев намерены выставить свои кандидатуры на выборах президента РФС.

Выборы на пост главы РФС пройдут в 2025 году. Александр Дюков возглавляет Российский футбольный союз с февраля 2019 года. В 2021-м он был единогласно переизбран на новый 4-летний срок.

(Матвей Михалев)

Дмитрий Булыкин
Футбол
РФС
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
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6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
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 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
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