Салтыков: «Пиняев? Можно и вас представить в футболке ЦСКА»

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе Сергея Пиняева в ЦСКА. Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за 20-летнего форварда 8 миллионов евро.

— Сергей Пиняев в ЦСКА: видите ли вы Пиняева в футболке другого клуба?

— Я, если честно, не вижу.

— В целом представляете ли, что он может...

— Представлять можно многое, можно и вас представить в футболке ЦСКА. Поэтому фантазировать можно многое.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.