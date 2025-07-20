Лапочкин поддержал Казарцева: «Архисложная игра. Тем более, зная историю Василия со «Спартаком»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в разговоре с «СЭ» оценил работу судьи Василия Казарцева в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0). По ходу встречи были не засчитаны 4 гола красно-белых.

«Тяжелейший матч. Ключевых моментов кому-то хватит на сезон, а не на одну игру. Некоторые из них не самые простые и дискуссионные. Но по моментам с отмененными голами и в штрафной площади, мне кажется, Василий имел все основания принять те решения, которые он принял. Архисложная игра. Тем более, зная историю Василия со «Спартаком», — сказал Лапочкин «СЭ».

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Балтику». Игра пройдет 26 июля. 27 июля махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом».