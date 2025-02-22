Нигматуллин: «Не думаю, что с приходом Помазуна Максименко может занервничать и растерять форму»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о голкиперах «Спартака» Илье Помазуне и Александре Максименко.

«Не думаю, что с приходом Ильи Помазуна Максименко может занервничать и растерять форму, которую набрал в первой части сезона. Тут напрашивается логичный вопрос: чем Помазун настолько сильнее Селихова, чтобы это заставило нервничать Максименко? Тут нет ничего такого, из-за чего Александр может начать переживать. Максименко — самодостаточный вратарь, который уже давно в «Спартаке». Поэтому он не тот голкипер, на игре которого может сказаться приход нового вратаря в команду», — цитирует Нигматуллина Legalbet.ru.

«Спартак» объявил о переходе Помазуна из ЦСКА 2 февраля 2025 года. Контракт с 28-летним вратарем подписан на 2,5 года.

В сезоне РПЛ Максименко провел в составе «Спартака» 18 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 11 раз отыграл на ноль.