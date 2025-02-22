Гогличидзе поделилися впечатлениями от перехода в «Ахмат»

Защитник» Ахмата» Лео Гогличидзе рассказал о своих эмоциях после перехода в грозненскую команду из «Урала».

«Впечатления только положительные. Я много кого знаю из нашеи? команды: Арсена Адамова, Даниила Уткина, а также Владислава Камилова и Ризвана Уциева, с которыми я часто пересекался на поле. Бывали моменты, когда после матчеи? мог поговорить с Ризваном. С Данеи? Уткиным я вместе прошел академию «Краснодара». Много игроков из тех, кого я знаю, помогают мне быстрее адаптироваться в «Ахмате». Советовался ли с кем-либо из них после предложения от «Ахмата»? Если честно, я ни с кем не советовался. Я отталкивался от себя, от своего желания, того, что я хочу для себя. Знал, куда я еду. «Ахмат» — команда, которая с начала тысячелетия играет в РПЛ, показывает хорошие результаты. Я знал, что надо ехать — и все», — приводит слова Гогличидзе пресс-служба «Ахмата».

Контракт защитника с «Ахматом» рассчитан до конца сезона с опцией продления на два года.

27-летний Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». Он перешел в «Урал» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее он выступал за такие клубы, как «Пари НН», «Чайка» и «Оренбург»