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Гогличидзе поделилися впечатлениями от перехода в «Ахмат»

Сергей Ярошенко

Защитник» Ахмата» Лео Гогличидзе рассказал о своих эмоциях после перехода в грозненскую команду из «Урала».

«Впечатления только положительные. Я много кого знаю из нашеи? команды: Арсена Адамова, Даниила Уткина, а также Владислава Камилова и Ризвана Уциева, с которыми я часто пересекался на поле. Бывали моменты, когда после матчеи? мог поговорить с Ризваном. С Данеи? Уткиным я вместе прошел академию «Краснодара». Много игроков из тех, кого я знаю, помогают мне быстрее адаптироваться в «Ахмате». Советовался ли с кем-либо из них после предложения от «Ахмата»? Если честно, я ни с кем не советовался. Я отталкивался от себя, от своего желания, того, что я хочу для себя. Знал, куда я еду. «Ахмат» — команда, которая с начала тысячелетия играет в РПЛ, показывает хорошие результаты. Я знал, что надо ехать — и все», — приводит слова Гогличидзе пресс-служба «Ахмата».

Контракт защитника с «Ахматом» рассчитан до конца сезона с опцией продления на два года.

27-летний Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». Он перешел в «Урал» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее он выступал за такие клубы, как «Пари НН», «Чайка» и «Оренбург»

Источник: Официальный сайт «Ахмата»
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Лео Гогличидзе
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РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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