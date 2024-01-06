Нигматуллин: «Счастлив, что сумел поиграть под руководством Романцева»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поздравил экс-главного тренера красно-белых Олега Романцева с юбилеем. 4 января специалисту исполнилось 70 лет.

«Хочу присоединиться к поздравлениям. Собираюсь лично поздравить Олега Ивановича с днем рождения 13 января, когда на стадионе «Спартака» состоится празднование юбилея. В секрет успеха Романцева? Все очень просто. Олег Иванович — настоящий профессионал, который всей душой любит и знает футбол. Именно поэтому он и сумел войти в историю «Спартака», прославив этот клуб. Я счастлив, что в моей игровой карьере был такой тренер. Рад, что Олег Иванович помог мне в развитии карьеры», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

В декабре 2023 года Романцев стал советником «Пари НН». Также он возглавляет комитет ветеранов в «Спартаке».

Романцев является восьмикратным чемпионом России и чемпионом СССР в качестве тренера.