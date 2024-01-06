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Нигматуллин: «Счастлив, что сумел поиграть под руководством Романцева»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поздравил экс-главного тренера красно-белых Олега Романцева с юбилеем. 4 января специалисту исполнилось 70 лет.

«Хочу присоединиться к поздравлениям. Собираюсь лично поздравить Олега Ивановича с днем рождения 13 января, когда на стадионе «Спартака» состоится празднование юбилея. В секрет успеха Романцева? Все очень просто. Олег Иванович — настоящий профессионал, который всей душой любит и знает футбол. Именно поэтому он и сумел войти в историю «Спартака», прославив этот клуб. Я счастлив, что в моей игровой карьере был такой тренер. Рад, что Олег Иванович помог мне в развитии карьеры», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

В декабре 2023 года Романцев стал советником «Пари НН». Также он возглавляет комитет ветеранов в «Спартаке».

Романцев является восьмикратным чемпионом России и чемпионом СССР в качестве тренера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-schastliv-chto-sumel-poigrat-pod-rukovodstvom-romantseva/
Олег Романцев
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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