Балахнин считает, что большинство российских игроков встретило Новый год за границей

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не видит ничего плохого, что российские футболисты отмечают Новый год за границей.

«Это ведь очень сложно, когда ты играешь целый год и весь погружен в футбол, тогда нужен отдых и, может быть, уехать и переключиться. Я не исключаю, что наши игроки в большинстве предпочитают отдых за границей, не вижу в этом ничего плохого. Каждый вправе выбирать, где ему лучше будет отдыхать», — цитирует Балахнина «Евро футбол».

Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в период с 1 по 3 марта 2024 года. Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».