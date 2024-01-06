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Тактаров: «Может, в ближайшие 10 лет появится новый Аршавин»

Алина Савинова
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Бывший боец ММА Олег Тактаров рассказал, что является фанатом экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.

«Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола и в пятерке лучших футболистов «Арсенала». А я большой фанат лондонского клуба. Я не пропускал ни одного матча, когда играл Аршавин. Для меня был праздник, когда он сделал покер», — цитирует Тактарова Sport24.

Он также ответил на вопрос, появится ли в России в ближайшем будущем такой футболист, как Аршавин.

«Появление будущего Аршавина — лотерея. Может, и появится в ближайшие 10 лет новый Аршавин. Но важно попасть к нужному тренеру и не сломаться», — добавил боец.

Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». На данный момент он занимает должность советника генерального директора по молодежному футболу в питерском «Зените».

Источник: https://sport24.ru/football/news-610169-taktarov-arshavin-luchshiy-futbolist-v-istorii-rossiyskogo-futbola
Андрей Аршавин
Футбол
Олег Тактаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Спартак

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Локомотив

 6
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Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

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