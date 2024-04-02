Нигматуллин: «Немного жалко Абаскаля, но негатив в его сторону заслуженный»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля. Мне его уже немного жалко! К сожалению, негатив в его сторону заслуженный, потому что он не показывает нужные результаты», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.