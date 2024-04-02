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Сегодня, 18:01

Агент Николсона рассказал о будущем игрока в «Спартаке»

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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего на правах аренды в «Клермоне», рассказал о будущем своего клиента.

«Со «Спартаком» все ясно — у нас всегда были прекрасные отношения с клубом. В любом случае, тема будущего Шамара может возникнуть только после конца сезона», — приводит слова Портеги Metaratings.ru.

Николсон перешел в «Клермон» 1 сентября. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона-2023/24. За французский клуб 27-летний форвард сыграл 24 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Динамо

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Квинси Промес

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Маркус Вендел

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Спартак

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