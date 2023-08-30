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Нигматуллин: «Норманн понял, что есть возможность сесть на жирный контракт в Саудовской Аравии»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о решении полузащитника «Ростова» и «Динамо» Матиаса Норманна покинуть Россию.

— Футболисты бегут тогда, когда у них есть какая-то востребованность, — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru. - Норманн побежал не от дронов. Он просто понял, что есть возможность сесть на жирный контракт в Саудовской Аравии.

— Вы понимаете мотивацию иностранцев все еще приезжать в РПЛ?

— Заработок денег. Некоторым футболистам удаётся уехать отсюда даже на более жирный контракт, как Малкому, например. Здесь рост легионера тоже продолжается, если он толковый и мастеровитый.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Оба клуба планируют обратиться в суд.

20 августа «Аль-Раед» объявил о переходе полузащитника.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-normann-pobezhal-ne-ot-dronov-a-sest-na-zhirnyi-kontrakt-v-saudovskoi-aravii-278736/
Матиас Норманн
Руслан Нигматуллин
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