Игнатьев предположил, в каком случае «Краснодар» вылетит из чемпионской гонки РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о том, что идущий на первой позиции в РПЛ «Краснодар» провел две ничьих подряд.

«Сиюминутные колебания в игре команды пока нам не о чем не говорят. Как только мы увидим затяжные провалы, тогда можно будет с долей основания говорить о том, что «Краснодару» пока рано замахиваться на большие дела в лиге. Еще нужно посмотреть туров пять, когда этот пелотон разобьется. Но и то с определенными сносками на возможности команд. С конца ноября и по март клубы будут выстраивать что-то новое. Это два разных чемпионата. Пока же «Зенит» и «Краснодар» показывают более качественную и квалифицированную игру», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

«Краснодар» с 14 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре «быки» встретятся со «Спартаком». Матч между командами пройдет 2 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.