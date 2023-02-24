Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

24 февраля, 23:58

Нигматуллин назвал крутым достижением 350 сухих матчей в карьере Акинфеева

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал новый рекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Ранее 36-летний российский футболист провел 350-й сухой матч в карьере.

23 февраля в Москве ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Крутое достижение, можно поаплодировать. Для этого нужно играть стабильно на высоком уровне и очень долго», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Акинфеев провел 19 матчей за красно-синих и пропустил 19 голов. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024-го.

Игорь Акинфеев
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
РПЛ — в топ-6 Европы по трансферным убыткам. Но ее зимние траты заметно сократились
Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян — хороший игрок высокого уровня. Он бы вершил историю в еврокубках»
Шмаров: «Если Промес захочет паспорт РФ, то стоит запустить этот процесс»
Алексей Миллер: «Искренне рад за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны»
Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российское гражданство
Кавазашвили: «Малком и Клаудиньо довольны жизнью в России, поэтому решили получить паспорта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян — хороший игрок высокого уровня. Он бы вершил историю в еврокубках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости