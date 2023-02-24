Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян — хороший игрок высокого уровня. Он бы вершил историю в еврокубках»

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан поделился своим мнением об игре своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян — очень хороший игрок, высокого уровня. У него отличная техника. Уверен, если бы можно было играть в еврокубках, Эдуард себя хорошо показал бы. Поверьте мне, он вершил бы историю. Я действительно так думаю», — приводит слова Кобнана Sport24.

В текущем сезоне 22-летний армянский футболист провел 22 матча за «быков», забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.