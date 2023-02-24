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24 февраля, 23:45

Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян — хороший игрок высокого уровня. Он бы вершил историю в еврокубках»

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Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан поделился своим мнением об игре своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян — очень хороший игрок, высокого уровня. У него отличная техника. Уверен, если бы можно было играть в еврокубках, Эдуард себя хорошо показал бы. Поверьте мне, он вершил бы историю. Я действительно так думаю», — приводит слова Кобнана Sport24.

В текущем сезоне 22-летний армянский футболист провел 22 матча за «быков», забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-24-novichok-krasnodara-mozes-kobnan-spertsyan-igrok-vysokogo-urovnya-on-vershilby-istoriyu-v-yevrokubkakh
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мозес Кобнан Дэвид
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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