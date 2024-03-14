Экс-президент ОКР Жуков призвал руководство «Спартака» задуматься об увольнении Абаскаля: «Время потеряно»

Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что руководству «Спартака» стоит задуматься о будущем главного тренера Гильермо Абаскаля.

— Сегодня кубковый матч с «Оренбургом». Если «Спартак» проиграет, стоит ли задуматься об увольнении Абаскаля?

— Еще до зимней паузы говорил, что об этом нужно задуматься. Хотя об этом нужно было думать осенью и дать возможность новому тренеру поработать с командой. Сейчас время потеряно. Думаю, в любом случает этот вопрос [об увольнении] решится быстро. Но сезон для «Спартака» получится потерянный.

После 20 туров «Спартак» располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

В четверг, 14 марта, красно-белые проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга». Игра пройдет в Москве. Начало — в 18.00 мск. В первой встрече столичный клуб уступил своему сопернику со счетом 0:1.