Веденеев — о шансах Малкома побить рекорд Веретенникова: «Только если защитники перед ним совсем разбегаться будут»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев ответил на вопрос, может ли нападающий «Зенита» Малком замахнуться за рекорд Олега Веретенникова, забившего 25 голов в одном чемпионате.

«Не знаю... Только если защитники перед ним совсем разбегаться будут. Я все же думаю, что сегодняшний матч — не показатель, вряд ли следующие соперники «Зенита» будут так же играть в обороне. Хотя уже много говорили о том, что из-за отъезда защитников и опорников из РПЛ у Малкома такая результативность. Плюс — хорошие партнеры, которые создают ему условия для ударов, моменты», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

В матче 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (5:1) 26-летний Малком оформил покер. Всего в текущем сезоне РПЛ на счету форварда 22 года в 25 играх.