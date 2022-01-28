ЦСКА может заработать на трансфере Шкурина в «Ракув» до 1,5 миллионов евро

Стала известно сколько ЦСКА может заработать на трансфере форварда Ильи Шкурина в польский «Ракув».

Как сообщает Betonmobile.ru, команда из Польши готова арендовать 22-летнего нападающего у ЦСКА с суммой выкупа 1 миллион евро, а также прописать различные бонусы в договоре, которые увеличат компенсацию до 1,5 миллионов.

Теперь полякам предстоит уладить данный вопрос с киевским «Динамо», где Шкурин сейчас выступает на правах аренды, а также договориться с самим игроком по условиям личного контракта.

Шкурин перешел в киевское «Динамо» из ЦСКА на правах аренды в июле 2021 года. На счету белорусского форварда 5 результативных передач в 11 матчах за киевлян в сезоне-2021/22.