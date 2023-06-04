Непомнящий заявил, что ему трудно понять действия Абаскаля

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я не в восторге его работы, мне трудно понимать его действия. Я отношусь к статистике, о которой в контексте Абаскаля говорят так много, с некоторым предупреждением. «Спартак» по составу точно не хуже ЦСКА и «Ростова», но команда не показывает стабильную качественную картину. Там команда по ходу матча меняет по три схемы, это шараханье — не самый позитивный фактор. Для меня Абаскаль не входит в тройку лучших тренеров чемпионата», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. Команда набрала 54 очка за 30 туров.