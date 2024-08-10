Непомнящий выделил две команды РПЛ, играющих на высоких скоростях

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий назвал две команды чемпионата России, демонстрирующих быстрый футбол.

«Локомотив» смотрится на старте очень даже неплохо. Это такой эффект, когда клуб покидает один лидер, второй, и команда получает шанс играть без них, проявляет себя наилучшим образом. «Локомотив» играет быстро, отчаянно. Сейчас я вижу две команды, которые играют на приличных скоростях: «Локомотив» и «Спартак».

Но включу старого ворчуна и скажу, что у «Локомотива» есть проблема в обороне. Да, они сейчас нашли сочетание. Дай Бог, чтобы эти защитники сыгрались. В целом, «Локомотив» играет в хороший футбол — этого достаточно. Играйте от себя, продолжайте», — цитирует Непомнящего Legalbet.

После четырех туров «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с девятью очками. «Спартак» располагается на пятой строчке, имея в активе шесть баллов и матч в запасе.