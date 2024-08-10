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Сегодня, 19:40

Голенков заявил, что «Ростов» в матче с «Рубином» потерял три очка

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал ничью в матче 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Не показалось ли мне, что «Ростов» в матче с «Рубином» упустил три очка? Показалось. Как это объяснить? Не забили и пропустили. Если второй тайм сравнивать с первым, то, конечно, он был ужасным. Почему так произошло? Будем разбираться, может, какой-то психологический момент. Все выходили на второй тайм с таким же настроем, как и в первом — загнать соперника. В итоге не вышло. Будем разбираться», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет против «Оренбурга» 17 августа, казанцы 19-го числа встретятся с «Акроном».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Егор Голенков
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Непомнящий выделил две команды РПЛ, играющих на высоких скоростях
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
8
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
10
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
11
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

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Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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