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Непомнящий: «Позиции «Зенита» в борьбе за чемпионство — самые крепкие»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство в РПЛ.

«Позиции «Зенита» в борьбе за чемпионство по-прежнему самые крепкие, несмотря на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» все-тки не самая стабильная команда, а «Локомотиву» может не хватить опыта. Поэтому шансы «Зенита» на титул видятся самыми реальными», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 27 очками. «Локомотив», набравший такое же количество очков, уступает «быкам» по дополнительным показателям. «Зенит» идет на третьей строчке с 26 очками.

Источник: РБ Спорт
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
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