Карпукас: «Спартак» - хорошая команда. Мы получили серьезное сопротивление, на которое ответили игрой»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас оценил игру «Спартака» в сезоне-2024/25.

28 сентября железнодорожники победили красно-белых (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

«Спартак» — хорошая команда. Что ожидали от них, так они и играли. Мы получили очень серьезное сопротивление, на которое ответили своей хорошей игрой. Всегда легче тем, кто побеждает. Выиграл бы «Спартак» — им было бы легче.

Кто главный соперник для «Локомотива»? Все. Можно два раза не обыграть условный «Спартак», но важнее набирать очки с соперниками, которые считаются аутсайдерами. За все игры дают 3 очка. С кем самый принципиальный матч по накалу? Наверное, со «Спартаком». Почему не с «Зенитом»? И с ними, и со «Спартаком» играть одинаково тяжело, но всегда собирается много болельщиков. Так что плюс-минус все одинаково», - приводит Sport24 слова Карпукаса.

«Локомотив» после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимает второе место в турнирной таблице с 27 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 19 очками.