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Непомнящий: «Дзюба и Смольников — отличное приобретение для «Локомотива» в нынешней ситуации»

Непомнящий поделился мнением о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, что думает о возможном переходе экс-игроков сборной России Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Дзюба и Смольников — отличное приобретение для «Локомотива» в нынешней ситуации. Они обычно брали молодых игроков, сейчас разбавили опытными — разумное решение. К тому же только до конца сезона, после чего смогут рассмотреть возможное продление. Смольников и Дзюба для нашего футбола — фигуры уровня «топ», — цитирует Дзюбу Metaratings.ru.

Ранее о том, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока будут получать по 2,5 миллиона рублей ежемесячно.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-schitaet-dzyubu-i-smolnikova-otlichnym-priobreteniem-dlya-lokomotiva-226067/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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