Непомнящий — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Как только появились судьи в мире, начались проблемы»
Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:0).
«Наверное, буду совсем банален, но мне кажется, что как только появились судьи в мире, начались проблемы. Мне непонятно, каким образом решаются вопросы, мне до сих пор непонятно как трактовать, когда есть рука, когда нет руки. Поэтому к этому нужно спокойно относиться. В других странах, уверяю вас, проблем не меньше, и скандалов — тоже. Человеческий фактор — это фактор номер один, и всегда будет так.
Сделали ВАР — у них свое мнение. На канале «Матч ТВ» как эксперт выступает экс-арбитр Алексей Николаев, у него — свое. А бывший судья Игорь Федотов высказывает совершенно другую точку зрения. У каждого свое мнение, так было и будет. Кому-то нравятся блондинки, кому-то — брюнетки. И в судействе, к сожалению, так. Я в этой шкуре как тренер побывал и знаю, как это больно, когда вдруг, ни с того ни с сего, принимаются непонятные ни для кого решения. Но от этого не избавишься", — приводит слова Непомнящего «Газета.Ru».
В компенсированное время в штрафной площади ЦСКА мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не зафиксировал нарушение правил.
Обе команды набрали по 17 очков. По дополнительным показателям «Краснодар» занимает четвертое место, а ЦСКА — пятое.
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Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/03/n_16630645.shtml?updated
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