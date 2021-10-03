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Непомнящий — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Как только появились судьи в мире, начались проблемы»

13:57
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Наверное, буду совсем банален, но мне кажется, что как только появились судьи в мире, начались проблемы. Мне непонятно, каким образом решаются вопросы, мне до сих пор непонятно как трактовать, когда есть рука, когда нет руки. Поэтому к этому нужно спокойно относиться. В других странах, уверяю вас, проблем не меньше, и скандалов — тоже. Человеческий фактор — это фактор номер один, и всегда будет так.

Сделали ВАР — у них свое мнение. На канале «Матч ТВ» как эксперт выступает экс-арбитр Алексей Николаев, у него — свое. А бывший судья Игорь Федотов высказывает совершенно другую точку зрения. У каждого свое мнение, так было и будет. Кому-то нравятся блондинки, кому-то — брюнетки. И в судействе, к сожалению, так. Я в этой шкуре как тренер побывал и знаю, как это больно, когда вдруг, ни с того ни с сего, принимаются непонятные ни для кого решения. Но от этого не избавишься", — приводит слова Непомнящего «Газета.Ru».

В компенсированное время в штрафной площади ЦСКА мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не зафиксировал нарушение правил.

Обе команды набрали по 17 очков. По дополнительным показателям «Краснодар» занимает четвертое место, а ЦСКА — пятое.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/03/n_16630645.shtml?updated

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Екатерина Савостина все материалы автора

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