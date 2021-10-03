Рианчо: «Футболисты «Спартака» все больше верят в работу Витории»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Результат, подобный тому, что был достигнут в Неаполе, всегда положительно сказывается на команде. Думаю, футболисты «Спартака» все больше верят в работу тренера. Игра против «Наполи» была тяжелой и в физическом плане, и в психологическом. Но я думаю, что адреналин, который принесла победа в Неаполе, компенсирует произведенный износ. Думаю, что матч против «Ахмата» закончится положительно для «Спартака»», — сказал Рианчо «СЭ».
Спартак" в гостях сыграет с «Ахматом» 3 октября в 19:00 по московскому времени в рамках десятого тура Тинькофф РПЛ.
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