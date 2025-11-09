Сакич назвал неприемлемой работу арбитра Чистякова в матче с «Ахматом»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич раскритиковал работу главного судьи матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1) Артема Чистякова.

— Я достаточно сдержанный человек. Но сегодня происходили неприемлемые вещи. Арбитр свистел очень много фолов. Невероятно много фолом против нас, а в обратную сторону — нет. Это происходит не в первый раз.

— С этим связано, что Станкович сорвал сегодня голос?

— Да, ему было действительно непросто. Он подсказывал ребятам и в течение игры. Но он сделал большое усилие, чтобы не получить красную карточку в этом матче.

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России красно-белые 22 ноября сыграют с ЦСКА.