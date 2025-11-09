Футбол
Судейство

9 ноября, 21:17

Сакич назвал неприемлемой работу арбитра Чистякова в матче с «Ахматом»

Константин Белов
Корреспондент

Тренер «Спартака» Ненад Сакич раскритиковал работу главного судьи матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1) Артема Чистякова.

— Я достаточно сдержанный человек. Но сегодня происходили неприемлемые вещи. Арбитр свистел очень много фолов. Невероятно много фолом против нас, а в обратную сторону — нет. Это происходит не в первый раз.

— С этим связано, что Станкович сорвал сегодня голос?

— Да, ему было действительно непросто. Он подсказывал ребятам и в течение игры. Но он сделал большое усилие, чтобы не получить красную карточку в этом матче.

Пабло Солари сделал дубль в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; с &laquo;Ахматом&raquo;.«Спартак» выиграл в Грозном впервые за четыре года. У Станковича 4 победы в 5 матчах

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России красно-белые 22 ноября сыграют с ЦСКА.

Деян Станкович
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
Ненад Сакич
Популярное видео
  • vlad654

    По кренделю Чистякову дисква плачет, но кто-ж её даст этому полудурку?

    10.11.2025

  • Андрей

    только улыбка ничего больше

    10.11.2025

  • Игорь Малышев

    Надо вас было на самарский огород загнать.

    10.11.2025

  • volkovsergs

    Так и есть

    09.11.2025

  • rac135

    «Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Солари и вопреки решале Чистякову, который давал мастер-класс Казарцеву) Такого откровенно предвзятого «судейства» давненько я не видал. Уверен, что и другие решалы дружно поддержат подобную мерзость.

    09.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Молодец, что обошёлся без мата в адрес судейки :thumbsup: Мало кто смог бы так же...

    09.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Да.так и живем.

    09.11.2025

  • Vlad Sorokin

    Во втором тайме откровенно посадил на свисток "Спартак". Все в одну сторону и ни одного свистка на половине поля Ахмата.. на другй половине расщедрился и давал.. но побольшому счету все стыки тольков одну сторону.

    09.11.2025

  • Владислав

    Охренеть! Станкович сделал большое усилие))

    09.11.2025

  • Gordon

    Опять 25...

    09.11.2025

  • КубаньКраснодар

    И это действительно так. Ну а Черчесов язва, хорошо что его не назначили.

    09.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

