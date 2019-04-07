"Немножко расстроены результатом, ведь хотели победить". Семак - о ничьей с "Локо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после ничьей с "Локомотивом" в матче 22-го тура премьер-лиги (1:1) заявил, что его команда немного расстроена результатом.

- Нам не хватило второго мяча для победы, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Пропустили после рикошета. Жалко, что не смогли победить, не смогли реализовать моменты. Замена Смольникова? Он много ошибался, не вошел в игру так, как хотелось бы.

Первая половина второго тайма нам удалась: мы смогли забить, а также были моменты и на контратаках. У наших ворот не было опасных моментов, а вот контроль мяча у "Локо" был лучше.

Ракицкий и поцелуй Оздоева? У Магомеда спросите об этой традиции. У Ракицкого хороший удар, он и второй штрафной хорошо исполнил. Он использует этот навык, и я рад за него.

Мы старались победить. Но как есть, так есть. Будем прилагать усилия, чтобы побеждать дальше. Все может случиться. Это минимальный отрыв, который ни о чем не говорит. Сегодня мы немножко расстроены результатом, ведь хотели победить.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр