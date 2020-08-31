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«Немножко подсела батарейка». Дзюба — о своей низкой результативности в РПЛ

15:10
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал свою результативность в текущем сезоне Тинькофф-РПЛ. На его счету гол+пас в пяти матчах.

— График очень плотный, много игр подряд, — сказал Дзюба в интервью Youtube-каналу национальной команды. — Не хватает эмоций, немножко подсела батарейка. Ничего страшного, вся борьба впереди, главное, чтобы команда высоко стояла. Все очень быстро случилось — и игры, и победы, и отдыха не было. Сильнее, злее будем.

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