Тубич: «В следующем сезоне хочу приехать на стадион «Краснодара» с женой и дочкой»

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич ответил на вопрос, когда планирует посетить домашний матч «быков».

«Я много раз бывал в Москве по работе. Последний — год или полтора назад. В Краснодаре так и не довелось посетить новый стадион. Я бы это исправил, но закрыт аэропорт.

Все равно хочу в следующем сезоне приехать и посмотреть хотя бы одну игру вживую. Возьму с собой жену и детей, потому что мы вместе жили в этом городе. Душан Анджелкович играл против «Краснодара» с «Црвеной звездой» и сказал, что стадион — просто космос», — приводит слова Тубича Metaratings.ru.

Тубич выступал за «Краснодар» с января 2011-го по август 2014 года. В общей сложности защитник принял участие в 64 матчах черно-зеленых, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.