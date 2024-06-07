Губернатор Нижегородской области заявил о доверии к руководству «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 ответил на вопрос о доверии к руководству «Пари НН».

— Руководство региона доверяет менеджменту «Пари НН»?

— Если говорить про общий менеджмент клуба, то безусловно доверяем.

«Пари НН» по итогам сезона сохранил прописку в чемпионате России, обыграв в стыковых матчах «Арсенал».