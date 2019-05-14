"Некрасиво, когда кричат гадости про Глушакова". Боккетти поддержал капитана

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в интервью "Бизнес Online"ЦСКА рассказал о своем отношении к полузащитнику Денису Глушакову.

– Пожалуй, самая неприятная тема этого сезона – это отношения Дениса Глушакова с болельщиками. Это же, наверное, давит, когда твоего партнера по команде освистывают свои же болельщики?

– Конечно, это непросто. Некрасиво, когда кричат гадости про него. Но вся команда поддерживает Дениса. Он наш друг, капитан команды. Мы не бросаем его в сложившейся ситуации. И точно также мы бы поддержали любого из игроков нашей команды.

– Вы уже давно в "Спартаке". Привыкли к большому вниманию со стороны болельщиков и СМИ? На футболистов психологически давит повышенное внимание?

– Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про "Спартак" всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был и в "Милане". Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления я не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее.

Mash опубликовал переписку Глушакова о том, как капитан "Спартака" "сливал" Карреру // Глушаков против Карреры. Аудиозапись разговора капитана "Спартака"

​