Глушаков против Карреры. Аудиозапись разговора капитана "Спартака"

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись разговора полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова с неустановленным лицом, где тот рассказывает, как происходил процесс слива экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Ранее источник также опубликовал переписку игрока, в которой Глушаков "сливал" информацио о проблемах команды и настраивал своих партнеров против тренера.

– Ну че, ***, вчера *** сыграли в ***, вату покатали. Тренер *** ***, заруба *** такая *** там у тренера. Зе Луиш, короче, не хочет играть. Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – двадцать миллионов – просто *** не в заявке. На трибуне. Купили двух футболистов. Зе Луиша короче не поставил на предигровой, хотя он лучше на две головы Адриану и готов Зе Луиш вообще не хотел выходить играть. Перед матчем меня *** давай целовать, обнимать ***, мой капитан ***. ***, там чмокать меня начал при всех, все смеются ***. Ему нет доверия, уважения за то, что он такой пиздабол.

Выполнили план на игру, сделали все возможное и невозможное, а мы наигрывали вообще другое ***. А играли вчера в бей-беги ***. И тот же Адриану, которого он любит, его и подставил. Утром Измайлов мне позвонил, написал, как дела, что происходит. Я ему написал: "Катастрофа происходит". Он говорит: "давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся". То-се, ***. Ну и *** мы ему все сказали: то, что нас не устраивает тренер, то, что они привели Рауля, другого тренера. Трабукки уже себе соломку слетет, уже понимает, что Карреру скоро *** (выгонят), а он останется в структуре клуба и будет новый тренер.

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