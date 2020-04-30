Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о работе с нападающим Максимилианом Филиппом.

— Филипп претендует на статус лидера. У него сложный характер?

— У любого амбициозного игрока непростой характер. Как и у каждого тренера. Надо находить контакт, взаимопонимание. Я постоянно общаюсь с футболистами. Может, какие-то проблемы, в семье что-то случилось, всё это влияет на игру. И с Филиппом много разговариваем. Сто процентов, у него есть понимание, что я от него хочу. Максимилиан по духу — лидер, у него по-спортивному злой характер, который помог достичь высокого уровня в футболе. Я не вижу у Филиппа проблем с мотивацией, у нас все в порядке во взаимоотношениях. Свое мастерство и лидерские качества надо показывать на поле.

— Недавно немецкий полузащитник сказал в интервью, что, возможно, ему требовался пинок под зад, и вы правильно сделали, что спровоцировали его, разозлили. Что он имел в виду?

— Я бы не сказал, что старался разозлить Филиппа. У нас простой подход: работай на тренировках, показывай хорошую игру — заслужишь место в составе. Когда я принял команду, у Милли была травма, он находился не в оптимальных физических кондициях. Его задачей было доказать, что достоин места в стартовом составе. Не сразу, но получилось. Думаю, он как раз имел в виду, что поначалу оставался в запасе, это его раззадорило. Но с моей стороны цели разозлить не было. Просто у нас играют не имена, не трансферные суммы, а те, кто сильнее на данный момент на футбольном поле. И все в команде это видят. Как только Филипп набрал форму, он стал выходить на поле с первых минут. (Константин Алексеев)

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