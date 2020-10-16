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«Не согласен, что сейчас необходимо это обсуждать». Тедеско — о своем контракте и будущем

14:42
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 11-го тура РПЛ с «Химками» рассказал о своем будущем в клубе. По его словам, сейчас не время думать о продлении контракта.

— У вас по окончании сезона истекает контракт со «Спартаком». Каким вы видите свое будущее в клубе и считаете ли, что сейчас этот в вопрос надо обсуждать? Хотите ли вы остаться в «Спартаке» по окончании сезона? — вопрос Тедеско на пресс-конференции.

— За этот год, что я работаю здесь, я чувствую себя, как дома, благодаря «Спартаку» и Москве. Для меня это как вторая семья. Я не согласен, что сейчас необходимо обсуждать мое будущее. Я сфокусирован на текущих вопросах, на матче с «Химками», потом нас ждут игра Кубка в Сибири и выезд в Краснодар, думаю о том, что будет с Джикией, сможет ли он вернуться в ближайшее время в полном объеме. Позже, когда будет время, когда у нас будет более свободная голова от текущих вопросов, мы это обсудим. Но сейчас в этом нет необходимости. (Елена Григорьевская)

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