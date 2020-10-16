«Не согласен, что сейчас необходимо это обсуждать». Тедеско — о своем контракте и будущем
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 11-го тура РПЛ с «Химками» рассказал о своем будущем в клубе. По его словам, сейчас не время думать о продлении контракта.
— У вас по окончании сезона истекает контракт со «Спартаком». Каким вы видите свое будущее в клубе и считаете ли, что сейчас этот в вопрос надо обсуждать? Хотите ли вы остаться в «Спартаке» по окончании сезона? — вопрос Тедеско на пресс-конференции.
— За этот год, что я работаю здесь, я чувствую себя, как дома, благодаря «Спартаку» и Москве. Для меня это как вторая семья. Я не согласен, что сейчас необходимо обсуждать мое будущее. Я сфокусирован на текущих вопросах, на матче с «Химками», потом нас ждут игра Кубка в Сибири и выезд в Краснодар, думаю о том, что будет с Джикией, сможет ли он вернуться в ближайшее время в полном объеме. Позже, когда будет время, когда у нас будет более свободная голова от текущих вопросов, мы это обсудим. Но сейчас в этом нет необходимости. (Елена Григорьевская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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