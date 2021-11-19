«Спартак» победил «Крылья» в молодежном первенстве, «Химки» и «Зенит» сыграли вничью
«Спартак» в матче 16-го тура М-Лиги в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:0.
«Химки» и «Зенит» сыграли вничью — 1:1.
В других матчах «Рубин» и «Нижний Новгород» победителя не выявили (1:1), и с таким же счетом сыграли «УОР №5» и «Краснодар «.
М-Лига
16-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:3 (0:2)
Голы: Кожедуб, 42 (0:1). Пилипенко, 45+1 (0:2). Гребенкин, 75 — в свои ворота (0:3).
Судья: Плиско (Ленинградская область).
19 ноября. Самара. Стадион «Металлург».
«Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 1:1 (1:1)
Голы: Макушин, 16 (0:1). Моторин, 30 (1:1).
Судья: Богданавичус (Москва).
19 ноября. Казань. Стадион «Рубин».
«Химки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:0)
Голы: Марьянов, 56 (0:1). Киселев, 77 (1:1).
Удаление: Зигангиров (Зенит — мол.), 85.
Судья: Евдокимов (Новоалтайск).
19 ноября. Химки. Стадион «Новые Химки».
«УОР №5» (Егорьевск) — «Краснодар «(Краснодар) — 1:1 (1:0)
Голы: Худенко, 23 (1:0). Попов, 69 (1:1).
Удаление: Исмаилов (УОР №5), 69.
Судья: Крюков (Саранск).
19 ноября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
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