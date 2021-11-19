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«Спартак» победил «Крылья» в молодежном первенстве, «Химки» и «Зенит» сыграли вничью

15:06

«Спартак» в матче 16-го тура М-Лиги в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:0.

«Химки» и «Зенит» сыграли вничью — 1:1.

В других матчах «Рубин» и «Нижний Новгород» победителя не выявили (1:1), и с таким же счетом сыграли «УОР №5» и «Краснодар «.

М-Лига

16-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:3 (0:2)

Голы: Кожедуб, 42 (0:1). Пилипенко, 45+1 (0:2). Гребенкин, 75 — в свои ворота (0:3).

Судья: Плиско (Ленинградская область).

19 ноября. Самара. Стадион «Металлург».

«Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 1:1 (1:1)

Голы: Макушин, 16 (0:1). Моторин, 30 (1:1).

Судья: Богданавичус (Москва).

19 ноября. Казань. Стадион «Рубин».

«Химки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:0)

Голы: Марьянов, 56 (0:1). Киселев, 77 (1:1).

Удаление: Зигангиров (Зенит — мол.), 85.

Судья: Евдокимов (Новоалтайск).

19 ноября. Химки. Стадион «Новые Химки».

«УОР №5» (Егорьевск) — «Краснодар «(Краснодар) — 1:1 (1:0)

Голы: Худенко, 23 (1:0). Попов, 69 (1:1).

Удаление: Исмаилов (УОР №5), 69.

Судья: Крюков (Саранск).

19 ноября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Роман Шишов все материалы автора

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