«Не можем дожать соперника». Гончаренко назвал главную проблему ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением об игре московской команды в сезоне-2019/20.

— У меня есть 21-23 полевых игрока сейчас в зависимости от того, кого мы берем сейчас из молодежки. Я очень доволен всеми футболистами. Но у нас есть проблема, она в том, как вот когда-то сказал Венгер: «Для того, чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный игрок». То, что сейчас происходит в «Локомотиве»: Баринов и Крыховяк. Есть Миранчуки и Фарфан, либо Эдер. Сочетание: молодой — опытный. Они знают, как дожать соперника. Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить много времени в позиционных атаках, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. Нет игрока, который направит в нужное русло, чтобы дожать соперника. То, каким ЦСКА был на протяжении 10 лет, — сказал Гончаренко в подкасте «Cappuccino & Catenaccio».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 22 туров.