«Не было такого, чтобы я поехал в гости и что-то нарушил». Байрамян рассказал, как заболел коронавирусом

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как заболел коронавирусом.

Напомним, 17 июня стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. Из всех заразившихся футболистов желто-синих симптомы заболевания, в том числе температура, были только у Байрамяна.

— Как только началась самоизоляция, 15 марта или когда у нас в России началась, так как мои дети, для родителей они внуки, мы решили все вместе, что мои родители переедут ко мне, — рассказал Байрамян на YouTube-канале Nobel. — И мы жили все вместе.

Не было такого, чтобы я поехал в гости и что-то нарушил, нет. Просто не знаю как, но заразилась сначала моя мама. Вышла она в магазин или что, ну сам понимаешь. У нас не было такого строгого режима в России, что все. Она все соблюдала, я имею в виду маски, перчатки, вот это все.

Она почувствовала, именно мама, первые симптомы. Как только она почувствовала, горло там першит, еще что-то, они с отцом переехали в свою квартиру. Мы остались со своей семьей.

Через два дня, у нас был выходной в этот день у команды, я уже почувствовал температуру. Вот и все. Я сообщил клубу. Они сказали, сиди дома, никуда не выходи. Вот так.