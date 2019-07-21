"Навеки вместе!" Перфоманс болельщиков "Динамо"

Болельщики "Динамо" подготовили перфоманс на центральную трибуну домашней арены на матч второго тура чемпионата России с "Рубином". Встреча проходит в Москве, на стадионе "ВТБ Арена". Фанаты составили кореографию с текстом "Навеки вместе".
Ультрас на боковой трибуне также вывесили баннеры: "В нашем дома лето, солнце, жара, кайф".
#ДинамоРубин Перф центральной трибуны - "Навеки вместе" pic.twitter.com/O3g9WkskDD— СЭ Футбол (@se_football) 21 июля 2019 г.
#ДинамоРубин И креатив от ультрас pic.twitter.com/Aso68MHmyP— СЭ Футбол (@se_football) 21 июля 2019 г.
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