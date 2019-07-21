19:21 | Футбол — РПЛ

"Навеки вместе!" Перфоманс болельщиков "Динамо"

0
Обсудить

Болельщики "Динамо" подготовили перфоманс на центральную трибуну домашней арены на матч второго тура чемпионата России с "Рубином"Встреча проходит в Москве, на стадионе "ВТБ Арена". Фанаты составили кореографию с текстом "Навеки вместе".

Ультрас на боковой трибуне также вывесили баннеры: "В нашем дома лето, солнце, жара, кайф".

 

Динамо – Рубин

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ