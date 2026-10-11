«Рубин» — «Динамо»: москвичи ведут в счете после первого тайма

Московское «Динамо» ведет в счете после первого тайма матча 10-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0

Встреча проходит на «Ак Барс Арене» в Казани.

На 30-й минуте Мяч в свои ворота после прострела Касереса переправил защитник казанцев Жахонгир Урозов.

На 37-й минуте главный арбитр встречи Иван Абросимов после вмешательства ВАР показал прямую красную карточку защитнику Илье Самошникову за нарушение на Дэвиде Рикардо.