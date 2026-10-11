«Рубин» — «Динамо»: бело-голубые вышли вперед после автогола Урозова

Московское «Динамо» вышло вперед в матче 10-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0

Встреча проходит на «Ак Барс Арене» в Казани.

Мяч в свои ворота на 30-й минуте после прострела Касереса переправил защитник казанцев Жахонгир Урозов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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