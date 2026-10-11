Жоао Виктор заявил, что ЦСКА рано говорить о чемпионстве после выхода на первое место в РПЛ

Защитник ЦСКА Жоао Виктор заявил, что команда не считает себя фаворитом в борьбе за чемпионство после выхода на первое место в РПЛ.

11 октября ЦСКА обыграл московскую «Родину» со счетом 3:0 в матче 10-го тура РПЛ

«Игра была контролируема нами. В каждом эпизоде старались выиграть матч. Нам посчастливилось, что довели матч до победы. Без всякого сомнения, мы очень счастливы. Но на самом деле очень рано говорить, что мы что-то завоевали. У нас очень серьезные матчи пойдут впереди. Мы надеемся побеждать, чтобы удерживаться на верхней строчке таблицы», — цитирует Виктора ТАСС.

Армейцы набрали 22 очка и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре 18 октября красно-синие на выезде сыграют с московским «Динамо».

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