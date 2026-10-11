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Рубин — Динамо Москва: составы команд на матч 10 тура РПЛ 11 октября

«Рубин» — «Динамо» Москва: Сиве и Тюкавин выйдут на поле с первых минут

Сергей Ярошенко

Стали известны стартовые составы «Рубина» и московского «Динамо» на матч 10-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков, Самошников, Лобов, Грипши, Сааведра, Ходжа, Сиве.

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Касерес, Рубенс, Давид Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Рубин» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

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«Рубин» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
2
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
3
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
4
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
5
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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