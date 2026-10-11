ЦСКА дома обыграл «Родину» и вышел на первое место в РПЛ

ЦСКА обыграл «Родину» в матче 10-го тура РПЛ — 3:0.

Встреча проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

У хозяев дубль оформил полузащитник Иван Обляков, отличившись на 35-й и 80-й минутах, еще один гол на 24-й минуте забил защитник Данил Круговой.

Армейцы набрали 22 очка и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, «Родина» с пятью очками — на 15-й строчке.

В следующем туре 18 октября красно-синие на выезде сыграют с московским «Динамо», «Родина» 19 октября на своем поле поле примет «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

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