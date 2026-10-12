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Франк Артига не согласился с удалением Ильи Самошникова в матче Рубина с Динамо в 10 туре РПЛ

Судейство

Артига не согласен с удалением Самошникова в матче «Рубина» с «Динамо»: «ВАР вносит сумятицу»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Франк Артига раскритиковал удаление защитника казанцев Ильи Самошникова в матче с московским «Динамо» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

Самошников получил красную карточку на 37-й минуте — он наступил ногу защитнику «Динамо» Дэвиду Риккардо. После вмешательства ВАР арбитр Иван Абросимов посмотрел повтор эпизода и удалил 28-летнего футболиста. ВАР на матче работал Кирилл Левников, АВАР — Вера Опейкина.

— Наступ был, но с другой стороны, на видео злого намерения не было. Когда даётся красная? Когда есть злостное намерение. У Самошникова его не было. Да, он наступил, но Илья сразу же попытался поднять соперника, помочь, попросил прощения. Он поставил ногу и осекся. Эпизод быстро произошел. Что такое ВАР — по сути, трактовка эпизода в статике. Каком-то фотоснимке. Футбол — это не статика. Я не обвиняю арбитра, но бывает так, что ВАР вносит сумятицу при принятии решения, — цитирует Артигу пресс-служба «Рубина».

После 10 туров «Рубин» с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Рубин&raquo; в&nbsp;10-м туре РПЛ 11&nbsp;октября.Автогол Урозова, два удаления, седьмая подряд победа «Динамо». Бело-голубые возглавили гонку РПЛ

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Источник: ФК «Рубин»
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Илья Самошников
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо 0 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
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ЦСКА

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