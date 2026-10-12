Артига не согласен с удалением Самошникова в матче «Рубина» с «Динамо»: «ВАР вносит сумятицу»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига раскритиковал удаление защитника казанцев Ильи Самошникова в матче с московским «Динамо» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

Самошников получил красную карточку на 37-й минуте — он наступил ногу защитнику «Динамо» Дэвиду Риккардо. После вмешательства ВАР арбитр Иван Абросимов посмотрел повтор эпизода и удалил 28-летнего футболиста. ВАР на матче работал Кирилл Левников, АВАР — Вера Опейкина.

— Наступ был, но с другой стороны, на видео злого намерения не было. Когда даётся красная? Когда есть злостное намерение. У Самошникова его не было. Да, он наступил, но Илья сразу же попытался поднять соперника, помочь, попросил прощения. Он поставил ногу и осекся. Эпизод быстро произошел. Что такое ВАР — по сути, трактовка эпизода в статике. Каком-то фотоснимке. Футбол — это не статика. Я не обвиняю арбитра, но бывает так, что ВАР вносит сумятицу при принятии решения, — цитирует Артигу пресс-служба «Рубина».

После 10 туров «Рубин» с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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