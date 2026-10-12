Артига не согласен с удалением Самошникова в матче «Рубина» с «Динамо»: «ВАР вносит сумятицу»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига раскритиковал удаление защитника казанцев Ильи Самошникова в матче с московским «Динамо» (0:1) в 10-м туре РПЛ.
Самошников получил красную карточку на 37-й минуте — он наступил ногу защитнику «Динамо» Дэвиду Риккардо. После вмешательства ВАР арбитр Иван Абросимов посмотрел повтор эпизода и удалил 28-летнего футболиста. ВАР на матче работал Кирилл Левников, АВАР — Вера Опейкина.
— Наступ был, но с другой стороны, на видео злого намерения не было. Когда даётся красная? Когда есть злостное намерение. У Самошникова его не было. Да, он наступил, но Илья сразу же попытался поднять соперника, помочь, попросил прощения. Он поставил ногу и осекся. Эпизод быстро произошел. Что такое ВАР — по сути, трактовка эпизода в статике. Каком-то фотоснимке. Футбол — это не статика. Я не обвиняю арбитра, но бывает так, что ВАР вносит сумятицу при принятии решения, — цитирует Артигу пресс-служба «Рубина».
После 10 туров «Рубин» с 12 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1