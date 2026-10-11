Московское «Динамо» в гостях обыграло «Рубин» и вышло на первое место в таблице РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Рубин» в матче 10-го тура РПЛ — 1:0.

Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани.

Мяч в свои ворота на 30-й минуте игры после прострела защитника «Динамо» Хуана Касереса переправил защитник казанцев Жахонгир Урозов.

На 37-й минуте прямую красную карточку получил хавбек «Рубина» Илья Самошников, на 82-й минуте — защитник «Динамо» Рубенс.

Для «Динамо» это шестая победа подряд в РПЛ. Бело-голубые набрали 22 очка и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» с 12 очками — на девятой строчке.

В следующем туре 18 октября «Динамо» на своем поле примет ЦСКА, «Рубин» в этот же день на выезде сыграет со «Спартаком».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max