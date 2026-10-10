ЦСКА разгромил «Родину» и вышел на первое место в РПЛ: онлайн-трансляция матча

В воскресенье, 11 октября, в Москве состоится матч 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Родиной».

После 9 туров ЦСКА (19 очков) занимал четвертое место, а «Родина» (5) — на 15-й строчке. При этом у армейцев пока ни одного поражения в текущем чемпионате, а у «Родины» — только одна победа.

Одна из основных интриг матча — какой «Родина» предстанет при новом главном тренере. На этой неделе команду возглавил работавший в «Ростове» Джонатан Альба.

Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков, ВАР и АВАР — Роман Сафьян и Василий Казарцев.

«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Родина». Присоединяйтесь!