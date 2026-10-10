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Сегодня, 18:25

ЦСКА разгромил «Родину» и вышел на первое место в РПЛ: онлайн-трансляция матча

Игра 10-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
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18:26

Матч окончен

90+4. Все, ЦСКА громит «Родину» со счетом 3:0 благодар дублю Ивана Облякова, набирает 22 очка и выходит на первое место, опережая «Зенит» и «Краснодар» на одно очко, а «Спартак» — на два.

18:25

В воскресенье, 11 октября, ЦСКА разгромил «Родину» в матче 10-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Родина

18:24

90+2. В центре поля держится мяч, ЦСКА спокойно доигрывает матч, а «Родина» уже даже и не прессингует.

18:22

90-я минута. Кисляк упал в штрафной, но арбитр показывает, что повода для пенальти там нет. А добавлено тем временем 4 минуты.

18:21

89-я минута. Мусаев после ошибки гостей в своей же штрафной перехватил мяч, но ударить по воротам не смог — мяч от него предательски отскочил и ушел за лицевую.

18:20

88-я минута. Козлов получает пас от Обляков и бьет в угол — рядом со штангой.

18:18

87-я минута. Болельщики скандируют: «ЦСКА! ЦСКА!». Армейцы сегодня порадовали своих фанатов.

18:17

86-я минута. Рейна подавал на дальнюю, но ни Сиссоко, ни Онугха, не успели к этом у мячу, и он ушел за лицевую линию, обогнув штангу.

18:16

85-я минута. Тороп выходит из ворот в центр вратарской и перехватывает мяч после подачи с правого фланга.

18:14

83-я минута. Быстрая атака ЦСКА завершается ударом Мусаева из-за штрафной — мяч отскочил от газона и пролетел рядом с дальней штангой.

18:13

82-я минута. У ЦСКА еще замена — Олейников уходит, а на концовку появляется Козлов.

18:12

ЦСКА забивает третий гол

81-я минута. ГОООЛ! Разыграли штрафной армейцы, Обляков получил достаточно пространства и жахнул в ближнюю «девятку» — мяч «облизал» штангу и залетел в ворота.

18:11

80-я минута. А пока замена у «Родины» — Сиссоко вместо Максименко.

18:10

79-я минута. Глебов убегал в атаку, Мачадо его свалил ценой желтой карточки. И опасный штрафной для армейцев.

18:09

78-я минута. ЦСКА пытался атаку по центру организовать, но заброс Кисляка не дошел до Мусаева.

18:08

77-я минута. ЦСКА угловой заработал, Мусаев на ближней штанге пытался переправить мяч в сетку, но не удалось.

18:06

75-я минута. Силва в грубом подкате срубил Кругового на боковой линии — желтую ему арбитр показывает.

18:05

74-я минута. ЦСКА не то чтобы доигрывает матч, но уже особо не думает об атаке, стремясь подержать мяч при удобно случае.

18:03

72-я минута. ЦСКА забрал мяч и не спешит идти вперед, спокойно перекатывая мяч на чужой половине поля.

18:02

71-я минута. У «Родины» Абдусаламов вышел вместо Мусаева. Потихоньку добавляет свежих футболистов на поле Альба.

18:00

69-я минута. «Родина» в последнее время чуть больше владеет мячом, но довести атаку до опасного удара так и не получается.

17:59

68-я минута. Еще одна замена у армейцев. Мусаев вместо Лусиано Гонду.

17:57

66-я минута. Тороп напомнил о себе, сыграв кулаками после подачи с фланга во вратарскую.

17:56

65-я минута. Максименко прострелил с фланга в штрафную, но мяч наткнулся на защитника.

17:54

63-я минута. Первая замена у ЦСКА созрела. Глебов выходит вместо Алвеса.

17:53

62-я минута. Родина уже больше минуты комбинирует на половине поля соперника, выискиывая варианты для обострения. ЦСКА даже особо не прессингует, но грамотно располагается в обороне.

17:52

61-я минута. Замена у «Родины», третья уже. Онугха вышел вместо Тимошенко.

17:51

60-я минута. Аззи продвинулся по правому флангу, получил пас на ход, но немного не успел к мячу, упустив его за лицевую.

17:49

58-я минута. Сейчас нет такого явного преимущества у ЦСКА, как в первом тайме. В целом почти равная игра.

17:48

57-я минута. Максименко на скорости ушел от защитников и выскочил один на один — Тороп успел сократить дистанцию и накрыть удар нападающего.

17:46

55-я минута. Кисляк подал угловой, последовала скидка на Олейникова, но он забрался в офсайд.

17:45

54-я минута. Мачадо продрался по флангу и прострелил в штрафную, а там Виктор опережает Тимошенко и выбивает мяч.

17:44

53-я минута. Олейников с подхода к штрафной лупит — Волков отбивает перед собой, а дальше защитники не дают Лусиано добить.

17:43

52-я минута. Круговой дотащил мяч до лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но там Волков был первым на мяче и взял его в руки.

17:41

50-я минута. Угловой гости заработали, Тороп вынес мяч на выходе. А следом Максименко зарядил из-за штрафной — выше ворот. «Родина» немного встрепенулась.

17:39

49-я минута. Тимошенко пробил с дистанции — первая попытка ударить у «Родины» во втором тайме.

17:38

48-я минута. ЦСКА и второй тайм начинает с владения, «Родина» пытается прессинговать.

17:36

Второй тайм

46-я минута. Продолжается матч, команды уже на поле. Ушатов и Мусаев вышли вместо Мансильи и Фищенко у «Родины». У ЦСКА замен в перерыве не было.

17:21

Перерыв

45+2. Все, после первого тайма ЦСКА уверенно обыгрывает «Родину» 2:0, имея абсолютный перевес по игре.

17:19

45+1. Лусиано прикладывается из-за штрафной — мимо ворот. С любых дистанций он сегодня бьет.

17:18

45-я минута. Так, к тайму добавлено две минуты. Мансилья пока покинул поле, но вроде бы готов вернуться.

17:17

44-я минута. Алвес жестко влетел в борьбе в Мансилью, и аргентинцу нужна медпомощь. Дело пахнет серьезной травмой.

17:15

43-я минута. ЦСКА давит, хочет забить еще, чтобы окончательно снять все вопросы еще в первом тайме. «Родине» сейчас очень важен перерыв.

17:14

42-я минута. Лусиано вывели один на один, он перекидывал мяч через Волкова, но голкипер успел среагировать и отбить мяч. А Кисляк с добивания пытылся аккуратно перебросить мяч через вратаря, но он в итоге опустился на сетку ворот сверху.

17:12

40-я минута. Мансилья откровенно за корпус придержал Лусиано — не справляются игроки «Родины» с рывками соперника.

17:11

39-я минута. Лусиано головой переправлял мяч в дальний угол после подачи с фланга — неточно.

17:09

37-я минута. Мачадо по ногам Аззи попадает — часто эта парочка взаимодействует на фланге. Здесь без карточки обошлось. Ну и вообще пока карточек нет в этом матче.

17:08

36-я минута. И продолжает ЦСКА держать в напряжении защиту гостей. Мяч почти все время на половине поля «Родины» находится.

17:07

ЦСКА забивает второй гол

35-я минута. ГОООЛ! Олейников после заброса в штрафную в касание выкатил под удар Облякову, и тот тоже в касание идеально исполнил в дальний — 2:0.

17:05

33-я минута. Еще один штрафной заработали армейцы на правом фланге. Круговой и Кисляк у мяча.

17:04

32-я минута. Аззи ускорился по правому флангу, но подача в штрафную у него не получилась.

17:03

31-я минута. Статистика подъехала. Преимущество ЦСКА по владению — 62% на 38%. Красноречиво.

17:01

29-я минута. Виктор оказался на правом фланге атаки, но в борьбе за мяч чуть подтолкнул Мачадо.

17:00

28-я минута. И еще один удар Олейникова — в дальний угол низом теперь он метил, но чуть-чуть не попал.

16:59

27-я минута. Олейников слета бьет с линии штрафной после неудачного вынеса защитников «Родины» — Волков парирует!

16:57

25-я минута. Гол ЦСКА вытекал из логики игры, армейцы владели заметным преимуществом. Посмотрим, как «Родины» будет действать теперь, уступая в счете.

16:56

ЦСКА выходит вперед

24-я минута. ГООООЛ! Круговой выскочил один на один после передачи Облякова и пробил мимо Волкова!

16:55

23-я минута. ЦСКА ищет варианты в атаке, но обострять пока не очень получается — грамотно «Родина» обороняется.

16:53

21-я минута. Разыграли штрафной армейцы, и только потом последовала подача Кисляка, и защита «Родины» выбила мяч.

16:52

20-я минута. Мачадо сфолил против Виктора на фланге — штрафной будет у ЦСКА, недалеко от углового флажка.

16:50

18-я минута. Два угловых подряд подал ЦСКА, но ничего опасного из них не извлек.

16:49

17-я минута. ЦСКА имеет перевес, но «Родина» в оборону не садится и аккуратно действует вторым номером, выжидая момент для контратаки.

16:48

16-я минута. И еще один дальний удар — теперь от армейца Олейникова. В створ мяч шел, но Волков под перекладиной достал.

16:46

14-я минута. А теперь Мачадо зарядил с дистанции, но мяч прошел выше перекладины.

16:45

13-я минута. Еще одна попытка пробить от Лусиано, но снова прямо в Волкова.

16:44

12-я минута. ЦСКА ответил проходом Олейникова по левому флангу, но перевод на другой край получился неточным.

16:42

10-я минута. Рейна после скидки от Тимошенко подавал в центр вратарской, но там оказался Круговой, который помог другим защитникам и вынес мяч.

16:41

9-я минута. И персонально Лусиано тоже очень активен — вот сейчас пробил по воротам наконец, но для Волкова это не было проблемой.

16:40

8-я минута. ЦСКА очень активен на первых минутах. «Родине» приходится нелегко.

16:39

7-я минута. Лусиано Гонду открывался под подачу Кисляка и в борьбе с Наде едва не пробил с очень опасной позиции.

16:37

5-я минута. А теперь Обляков проникающий пас отдавал в штрафную, но защитники гостей были первыми на мяче.

16:36

4-я минута. Лусиано прорывался в штрафную и пытался отдать пас на Олейникова, но мяч до адресата не дошел.

16:34

2-я минута. Круговой подавал с фланга во вратарскую, Волков вроде бы ловил мяч, но на какой-то момент выпустил его из рук. Правда, сразу поймал и зафиксировал.

16:32

Первый тайм

1-я минута. Прозвучал стартовый свисток, матч начался!

15:41

Состав «Родины»

«Родина»: Волков, Силва, Мачадо, Мещанинов, Наде, Фищенко, Рейна, Мансилья, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Гогличидзе, Тананеев, Бекао, Крижан, Бессмертный, Сокол, Ушатов, Леон Мусаев, Онугха, Абдулсаламов, Сиссоко.

15:40

Состав ЦСКА

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Лукин, Алвес, Обляков, Олейников, Кисляк, Лусиано.

Запасные: Бориско, Баровский, Филюшин, Данилов, Глебов, Козлов, Кармо, Вакулич, Тамерлан Мусаев, Попович, Фиров, Воронов.

10 октября, 23:50

ЦСКА — «Родина»: потери

У ЦСКА Акинфеев, Гайич, Мойзес, Баринов, Воронов и Данилов травмированы, а Рейс пропустит матч из-за дисквалификации.

У «Родины» потеря только одна — дисквалифицированный Икер Посо.

10 октября, 23:45

ЦСКА — «Родина»: личные встречи

«Родина» только первый сезон выступает в Премьер-лиге, поэтому встреч в чемпионате России с ЦСКА у нее пока не было. Не пересекались команды и в Кубке страны.

Единственный матч, который соперники провели, — товарищеская игра в феврале 2024 года. Армейцы победили 4:0, отличились Мусаев, Давила, Обляков и Чалов (с пенальти).

10 октября, 23:40

Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Родина»

В прямом эфире матч ЦСКА — «Родина» покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

10 октября, 23:35

Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Родина»

Матч ЦСКА — «Родина» состоится в воскресенье, 11 октября, в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

10 октября, 23:30

В воскресенье, 11 октября, в Москве состоится матч 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Родиной».

После 9 туров ЦСКА (19 очков) занимал четвертое место, а «Родина» (5) — на 15-й строчке. При этом у армейцев пока ни одного поражения в текущем чемпионате, а у «Родины» — только одна победа.

Одна из основных интриг матча — какой «Родина» предстанет при новом главном тренере. На этой неделе команду возглавил работавший в «Ростове» Джонатан Альба.

Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков, ВАР и АВАР — Роман Сафьян и Василий Казарцев.

«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Родина». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
2
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
3
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
4
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
5
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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