Live
Сегодня, 18:25
ЦСКА разгромил «Родину» и вышел на первое место в РПЛ: онлайн-трансляция матча
Игра 10-го тура чемпионата России.
Матч окончен
90+4. Все, ЦСКА громит «Родину» со счетом 3:0 благодар дублю Ивана Облякова, набирает 22 очка и выходит на первое место, опережая «Зенит» и «Краснодар» на одно очко, а «Спартак» — на два.
90+2. В центре поля держится мяч, ЦСКА спокойно доигрывает матч, а «Родина» уже даже и не прессингует.
90-я минута. Кисляк упал в штрафной, но арбитр показывает, что повода для пенальти там нет. А добавлено тем временем 4 минуты.
89-я минута. Мусаев после ошибки гостей в своей же штрафной перехватил мяч, но ударить по воротам не смог — мяч от него предательски отскочил и ушел за лицевую.
86-я минута. Рейна подавал на дальнюю, но ни Сиссоко, ни Онугха, не успели к этом у мячу, и он ушел за лицевую линию, обогнув штангу.
85-я минута. Тороп выходит из ворот в центр вратарской и перехватывает мяч после подачи с правого фланга.
83-я минута. Быстрая атака ЦСКА завершается ударом Мусаева из-за штрафной — мяч отскочил от газона и пролетел рядом с дальней штангой.
ЦСКА забивает третий гол
81-я минута. ГОООЛ! Разыграли штрафной армейцы, Обляков получил достаточно пространства и жахнул в ближнюю «девятку» — мяч «облизал» штангу и залетел в ворота.
79-я минута. Глебов убегал в атаку, Мачадо его свалил ценой желтой карточки. И опасный штрафной для армейцев.
78-я минута. ЦСКА пытался атаку по центру организовать, но заброс Кисляка не дошел до Мусаева.
77-я минута. ЦСКА угловой заработал, Мусаев на ближней штанге пытался переправить мяч в сетку, но не удалось.
75-я минута. Силва в грубом подкате срубил Кругового на боковой линии — желтую ему арбитр показывает.
74-я минута. ЦСКА не то чтобы доигрывает матч, но уже особо не думает об атаке, стремясь подержать мяч при удобно случае.
72-я минута. ЦСКА забрал мяч и не спешит идти вперед, спокойно перекатывая мяч на чужой половине поля.
71-я минута. У «Родины» Абдусаламов вышел вместо Мусаева. Потихоньку добавляет свежих футболистов на поле Альба.
69-я минута. «Родина» в последнее время чуть больше владеет мячом, но довести атаку до опасного удара так и не получается.
62-я минута. Родина уже больше минуты комбинирует на половине поля соперника, выискиывая варианты для обострения. ЦСКА даже особо не прессингует, но грамотно располагается в обороне.
60-я минута. Аззи продвинулся по правому флангу, получил пас на ход, но немного не успел к мячу, упустив его за лицевую.
58-я минута. Сейчас нет такого явного преимущества у ЦСКА, как в первом тайме. В целом почти равная игра.
57-я минута. Максименко на скорости ушел от защитников и выскочил один на один — Тороп успел сократить дистанцию и накрыть удар нападающего.
54-я минута. Мачадо продрался по флангу и прострелил в штрафную, а там Виктор опережает Тимошенко и выбивает мяч.
53-я минута. Олейников с подхода к штрафной лупит — Волков отбивает перед собой, а дальше защитники не дают Лусиано добить.
52-я минута. Круговой дотащил мяч до лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но там Волков был первым на мяче и взял его в руки.
50-я минута. Угловой гости заработали, Тороп вынес мяч на выходе. А следом Максименко зарядил из-за штрафной — выше ворот. «Родина» немного встрепенулась.
49-я минута. Тимошенко пробил с дистанции — первая попытка ударить у «Родины» во втором тайме.
Второй тайм
46-я минута. Продолжается матч, команды уже на поле. Ушатов и Мусаев вышли вместо Мансильи и Фищенко у «Родины». У ЦСКА замен в перерыве не было.
Перерыв
45+2. Все, после первого тайма ЦСКА уверенно обыгрывает «Родину» 2:0, имея абсолютный перевес по игре.
45-я минута. Так, к тайму добавлено две минуты. Мансилья пока покинул поле, но вроде бы готов вернуться.
44-я минута. Алвес жестко влетел в борьбе в Мансилью, и аргентинцу нужна медпомощь. Дело пахнет серьезной травмой.
43-я минута. ЦСКА давит, хочет забить еще, чтобы окончательно снять все вопросы еще в первом тайме. «Родине» сейчас очень важен перерыв.
42-я минута. Лусиано вывели один на один, он перекидывал мяч через Волкова, но голкипер успел среагировать и отбить мяч. А Кисляк с добивания пытылся аккуратно перебросить мяч через вратаря, но он в итоге опустился на сетку ворот сверху.
40-я минута. Мансилья откровенно за корпус придержал Лусиано — не справляются игроки «Родины» с рывками соперника.
37-я минута. Мачадо по ногам Аззи попадает — часто эта парочка взаимодействует на фланге. Здесь без карточки обошлось. Ну и вообще пока карточек нет в этом матче.
36-я минута. И продолжает ЦСКА держать в напряжении защиту гостей. Мяч почти все время на половине поля «Родины» находится.
ЦСКА забивает второй гол
35-я минута. ГОООЛ! Олейников после заброса в штрафную в касание выкатил под удар Облякову, и тот тоже в касание идеально исполнил в дальний — 2:0.
29-я минута. Виктор оказался на правом фланге атаки, но в борьбе за мяч чуть подтолкнул Мачадо.
28-я минута. И еще один удар Олейникова — в дальний угол низом теперь он метил, но чуть-чуть не попал.
27-я минута. Олейников слета бьет с линии штрафной после неудачного вынеса защитников «Родины» — Волков парирует!
25-я минута. Гол ЦСКА вытекал из логики игры, армейцы владели заметным преимуществом. Посмотрим, как «Родины» будет действать теперь, уступая в счете.
ЦСКА выходит вперед
24-я минута. ГООООЛ! Круговой выскочил один на один после передачи Облякова и пробил мимо Волкова!
23-я минута. ЦСКА ищет варианты в атаке, но обострять пока не очень получается — грамотно «Родина» обороняется.
21-я минута. Разыграли штрафной армейцы, и только потом последовала подача Кисляка, и защита «Родины» выбила мяч.
20-я минута. Мачадо сфолил против Виктора на фланге — штрафной будет у ЦСКА, недалеко от углового флажка.
17-я минута. ЦСКА имеет перевес, но «Родина» в оборону не садится и аккуратно действует вторым номером, выжидая момент для контратаки.
16-я минута. И еще один дальний удар — теперь от армейца Олейникова. В створ мяч шел, но Волков под перекладиной достал.
12-я минута. ЦСКА ответил проходом Олейникова по левому флангу, но перевод на другой край получился неточным.
10-я минута. Рейна после скидки от Тимошенко подавал в центр вратарской, но там оказался Круговой, который помог другим защитникам и вынес мяч.
9-я минута. И персонально Лусиано тоже очень активен — вот сейчас пробил по воротам наконец, но для Волкова это не было проблемой.
7-я минута. Лусиано Гонду открывался под подачу Кисляка и в борьбе с Наде едва не пробил с очень опасной позиции.
5-я минута. А теперь Обляков проникающий пас отдавал в штрафную, но защитники гостей были первыми на мяче.
4-я минута. Лусиано прорывался в штрафную и пытался отдать пас на Олейникова, но мяч до адресата не дошел.
2-я минута. Круговой подавал с фланга во вратарскую, Волков вроде бы ловил мяч, но на какой-то момент выпустил его из рук. Правда, сразу поймал и зафиксировал.
Состав «Родины»
«Родина»: Волков, Силва, Мачадо, Мещанинов, Наде, Фищенко, Рейна, Мансилья, Бакаев, Максименко, Тимошенко.
Запасные: Айдаров, Гогличидзе, Тананеев, Бекао, Крижан, Бессмертный, Сокол, Ушатов, Леон Мусаев, Онугха, Абдулсаламов, Сиссоко.
Состав ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Лукин, Алвес, Обляков, Олейников, Кисляк, Лусиано.
Запасные: Бориско, Баровский, Филюшин, Данилов, Глебов, Козлов, Кармо, Вакулич, Тамерлан Мусаев, Попович, Фиров, Воронов.
ЦСКА — «Родина»: потери
У ЦСКА Акинфеев, Гайич, Мойзес, Баринов, Воронов и Данилов травмированы, а Рейс пропустит матч из-за дисквалификации.
У «Родины» потеря только одна — дисквалифицированный Икер Посо.
ЦСКА — «Родина»: личные встречи
«Родина» только первый сезон выступает в Премьер-лиге, поэтому встреч в чемпионате России с ЦСКА у нее пока не было. Не пересекались команды и в Кубке страны.
Единственный матч, который соперники провели, — товарищеская игра в феврале 2024 года. Армейцы победили 4:0, отличились Мусаев, Давила, Обляков и Чалов (с пенальти).
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Родина»
В прямом эфире матч ЦСКА — «Родина» покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Родина»
Матч ЦСКА — «Родина» состоится в воскресенье, 11 октября, в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16:30 мск.
В воскресенье, 11 октября, в Москве состоится матч 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Родиной».
После 9 туров ЦСКА (19 очков) занимал четвертое место, а «Родина» (5) — на 15-й строчке. При этом у армейцев пока ни одного поражения в текущем чемпионате, а у «Родины» — только одна победа.
Одна из основных интриг матча — какой «Родина» предстанет при новом главном тренере. На этой неделе команду возглавил работавший в «Ростове» Джонатан Альба.
Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков, ВАР и АВАР — Роман Сафьян и Василий Казарцев.
«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Родина». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
2
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
3
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
4
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
5
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1