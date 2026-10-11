«Рубин» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Рубин»: форма в последних турах РПЛ

У казанской команды лишь одно поражение в чемпионате — в первом туре от «Краснодара» (1:3). Сейчас у «Рубина» беспроигрышная серия из восьми матчей, но побед лишь две — над «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (3:1). Шесть ничейных встреч завершались с одинаковым счетом 1:1, в том числе в трех последних турах с «Ахматом», ЦСКА и «Родиной».