Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

Сегодня, 19:25

«Рубин» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 10-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
LiveLive
19:50

18-я минута. Контратака хозяев завершилась дальним ударом Арройо — сильно, но неточно. Похвалим Рожков за разгон наступления.

19:49

17-я минута. Корнер завершился ничем. Но динамовцы сохранили мяч и вынудили соперника сфолить.

19:49

16-я минута. Первый угловой в матче заработали динамовцы — острый пас Бителло оказался перехвачен.

19:48

15-я минута. Лунева гости подключили к перепасовке с защитниками. Важно вратарю не терять тонус.

19:46

14-я минута. Рожков получил повреждение в борьбе за мяч с Касересом. К счастью, помощь медиков не потребуется.

19:45

13-я минута. Давид Рикардо близ своей штрафной просто действует на отбой. Вдруг, впереди кто-то из нападающих зацепится.

19:44

12-я минута. Равный футбол — борьба за инициативу продолжается. То одна команда атакует, то другая.

19:43

10-я минута. Урозов эффектный обыгрыш показал, но до ворот было далеко. Атака хозяев продолжилась. Кто знает, может, стоит бить издали.

19:40

8-я минута. Массированная позиционная атака гостей. Гладышев справа прострелил, а Фомин пытался замкнуть. Удар получился не самым акцентированным — неточно.

19:39

6-я минута. Спокойный перепас москвичей в центре поля: хозяева включили прессинг — и тут же потеря.

19:37

5-я минута. Бителло справа пытался бросить вперед Гладышева, но Рожков перехватил мяч и вынес его за боковую.

19:37

4-я минута. Динамовцы справились с натиском казанцев после стандартов. В частности, Самошников очень далеко вбросил мяч из аута — сродни угловому.

19:36

3-я минута. Есть первый удар в створ! Это казанцы доставили мяч в штрафную: Сиве бил с острого угла — Лунев отбил на угловой.

19:34

2-я минута. Слева активничал Артур Гомес. Он стремился сделать пас в штрафную, но потерял мяч, ощудив давление со стороны двух соперников.

19:33

Матч «Рубина» и «Динамо» стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Казани началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.

19:29

Команды появляются на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

19:03

Стартовый состав «Динамо» на матч с «Рубином»

Стартовый состав: Лунев, Маричаль, Касерес, Рубенс, Давид Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Расулов, Лещук, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Миранчук, Кутицкий, Маринкин, Окишор, Гутьеррес, Сергеев, Казимир.

19:01

Стартовый состав «Рубина» на матч с «Динамо»

Стартовый состав: Ставер, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков, Самошников, Лобов, Грипши, Сааведра, Ходжа, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Тесленко, Игнатьев, Грицаенко, Безруков, Иву, Йочич, Бабаев, Кузнецов, Сальседо, Моторин.

7:15

«Рубин» — «Динамо»: потери

У казанцев повреждения у нападающего Дардана Шабанхаджая, полузащитников Александара Юкича и Дмитрия Кабутова, а также защитника Константина Нижегородова..

У «Динамо» под вопросом появление полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. У обеих команд дисквалифицированы тренеры, но не главные: у хозяев Александр Дутов, у гостей — Андрей Горбанец.

7:05

«Рубин» — «Динамо»: личные встречи

В 2021-2025 годах москвичи не проигрывали казанцам на протяжении шести матчей — пять побед при одной ничьей. В прошлом чемпионате «Рубин» и «Динамо» в Казани сыграли вничью со счетом 0:0, а в Москве победили гости (1:0).

6:55

«Динамо»: форма в последних турах РПЛ

У бело-голубых в четырех стартовых турах была лишь одна победа, но после этого команда Сандро Шварца выдала серию из пяти выигрышных встреч. «Динамо» поступательно победило «Родину» (3:1), «Локомотив» (1:0), «Спартак» (2:1), «Оренбург» (1:0) и «Ростов» (3:0).

6:45

«Рубин»: форма в последних турах РПЛ

У казанской команды лишь одно поражение в чемпионате — в первом туре от «Краснодара» (1:3). Сейчас у «Рубина» беспроигрышная серия из восьми матчей, но побед лишь две — над «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (3:1). Шесть ничейных встреч завершались с одинаковым счетом 1:1, в том числе в трех последних турах с «Ахматом», ЦСКА и «Родиной».

6:35

Где смотреть трансляцию матча «Рубин» — «Динамо»

Игру «Рубина» и «Динамо» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

6:30

В воскресенье, 11 октября «Рубин» примет «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
11 октября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо

6:25

Дата, место и время начала матча «Рубин» — «Динамо»

Матч команд Франка Артиги и Сандро Шварца состоится в воскресенье, 11 октября, в Казани на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

6:15

В воскресенье, 11 октября, «Рубин» и «Динамо» сыграют в матче 10-го тура премьер-лиги.

«Рубин» — одна из двух самых миролюбивых команд чемпионата, наряду с «Оренбургом». У казанцев шесть ничейных результатов в девяти турах. Причем все ничейные матчи казанцев завершались с одинаковым счетом 1:1. Но вместе с тем «Рубин» идет на беспроигрышной серии из восьми встреч.

У «Динамо» другая тенденция — пять побед подряд. Никто в РПЛ не может похвастаться более продолжительной серией. Она позволила команде Сандро Шварца подняться на третье место в турнирной таблице по итогам стартовых девяти туров.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Рубин» — «Динамо». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
2
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
3
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
4
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
5
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости