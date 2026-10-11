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Сегодня, 19:25
«Рубин» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 10-го тура чемпионата России.
18-я минута. Контратака хозяев завершилась дальним ударом Арройо — сильно, но неточно. Похвалим Рожков за разгон наступления.
17-я минута. Корнер завершился ничем. Но динамовцы сохранили мяч и вынудили соперника сфолить.
16-я минута. Первый угловой в матче заработали динамовцы — острый пас Бителло оказался перехвачен.
15-я минута. Лунева гости подключили к перепасовке с защитниками. Важно вратарю не терять тонус.
14-я минута. Рожков получил повреждение в борьбе за мяч с Касересом. К счастью, помощь медиков не потребуется.
13-я минута. Давид Рикардо близ своей штрафной просто действует на отбой. Вдруг, впереди кто-то из нападающих зацепится.
12-я минута. Равный футбол — борьба за инициативу продолжается. То одна команда атакует, то другая.
10-я минута. Урозов эффектный обыгрыш показал, но до ворот было далеко. Атака хозяев продолжилась. Кто знает, может, стоит бить издали.
8-я минута. Массированная позиционная атака гостей. Гладышев справа прострелил, а Фомин пытался замкнуть. Удар получился не самым акцентированным — неточно.
6-я минута. Спокойный перепас москвичей в центре поля: хозяева включили прессинг — и тут же потеря.
5-я минута. Бителло справа пытался бросить вперед Гладышева, но Рожков перехватил мяч и вынес его за боковую.
4-я минута. Динамовцы справились с натиском казанцев после стандартов. В частности, Самошников очень далеко вбросил мяч из аута — сродни угловому.
3-я минута. Есть первый удар в створ! Это казанцы доставили мяч в штрафную: Сиве бил с острого угла — Лунев отбил на угловой.
2-я минута. Слева активничал Артур Гомес. Он стремился сделать пас в штрафную, но потерял мяч, ощудив давление со стороны двух соперников.
Матч «Рубина» и «Динамо» стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Казани началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.
Стартовый состав «Динамо» на матч с «Рубином»
Стартовый состав: Лунев, Маричаль, Касерес, Рубенс, Давид Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.
Запасные: Расулов, Лещук, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Миранчук, Кутицкий, Маринкин, Окишор, Гутьеррес, Сергеев, Казимир.
Стартовый состав «Рубина» на матч с «Динамо»
Стартовый состав: Ставер, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков, Самошников, Лобов, Грипши, Сааведра, Ходжа, Сиве.
Запасные: Нигматуллин, Корец, Тесленко, Игнатьев, Грицаенко, Безруков, Иву, Йочич, Бабаев, Кузнецов, Сальседо, Моторин.
«Рубин» — «Динамо»: потери
У казанцев повреждения у нападающего Дардана Шабанхаджая, полузащитников Александара Юкича и Дмитрия Кабутова, а также защитника Константина Нижегородова..
У «Динамо» под вопросом появление полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. У обеих команд дисквалифицированы тренеры, но не главные: у хозяев Александр Дутов, у гостей — Андрей Горбанец.
«Рубин» — «Динамо»: личные встречи
В 2021-2025 годах москвичи не проигрывали казанцам на протяжении шести матчей — пять побед при одной ничьей. В прошлом чемпионате «Рубин» и «Динамо» в Казани сыграли вничью со счетом 0:0, а в Москве победили гости (1:0).
«Динамо»: форма в последних турах РПЛ
У бело-голубых в четырех стартовых турах была лишь одна победа, но после этого команда Сандро Шварца выдала серию из пяти выигрышных встреч. «Динамо» поступательно победило «Родину» (3:1), «Локомотив» (1:0), «Спартак» (2:1), «Оренбург» (1:0) и «Ростов» (3:0).
«Рубин»: форма в последних турах РПЛ
У казанской команды лишь одно поражение в чемпионате — в первом туре от «Краснодара» (1:3). Сейчас у «Рубина» беспроигрышная серия из восьми матчей, но побед лишь две — над «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (3:1). Шесть ничейных встреч завершались с одинаковым счетом 1:1, в том числе в трех последних турах с «Ахматом», ЦСКА и «Родиной».
Где смотреть трансляцию матча «Рубин» — «Динамо»
Игру «Рубина» и «Динамо» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Рубин» — «Динамо»
Матч команд Франка Артиги и Сандро Шварца состоится в воскресенье, 11 октября, в Казани на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
В воскресенье, 11 октября, «Рубин» и «Динамо» сыграют в матче 10-го тура премьер-лиги.
«Рубин» — одна из двух самых миролюбивых команд чемпионата, наряду с «Оренбургом». У казанцев шесть ничейных результатов в девяти турах. Причем все ничейные матчи казанцев завершались с одинаковым счетом 1:1. Но вместе с тем «Рубин» идет на беспроигрышной серии из восьми встреч.
У «Динамо» другая тенденция — пять побед подряд. Никто в РПЛ не может похвастаться более продолжительной серией. Она позволила команде Сандро Шварца подняться на третье место в турнирной таблице по итогам стартовых девяти туров.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Рубин» — «Динамо». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
2
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
3
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
4
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
5
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1