Самошников — о красной карточке в матче с «Динамо»: «Мыслей как это все объяснить нет, беру ответственность на себя»
Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал полученную красную карточку в матче 10-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:1).
«Не хочу отмалчиваться, но и мыслей как это все объяснить тоже нет. Беру ответственность на себя за эпизод. Работаем дальше. Голову не опускаем», — написал футболист в своем Telegram-канале.
На 37-й минуте главный арбитр встречи Иван Абросимов после вмешательства ВАР показал прямую красную карточку 28-летнему футболисту за нарушение на Дэвиде Рикардо.
Источник: Telegram-канал Ильи Самошникова
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|
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|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
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|10
|6
|3
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|21
|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
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|10
|4
|0
|6
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|12
|
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|3
|3
|4
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|12
|
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|10
|2
|6
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|12
|
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|10
|2
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|12
|
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|6
|2
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|12
|
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|2
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|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
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|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|0 : 1
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
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|1
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Рубин
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
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