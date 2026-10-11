Самошников — о красной карточке в матче с «Динамо»: «Мыслей как это все объяснить нет, беру ответственность на себя»

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал полученную красную карточку в матче 10-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:1).

«Не хочу отмалчиваться, но и мыслей как это все объяснить тоже нет. Беру ответственность на себя за эпизод. Работаем дальше. Голову не опускаем», — написал футболист в своем Telegram-канале.

На 37-й минуте главный арбитр встречи Иван Абросимов после вмешательства ВАР показал прямую красную карточку 28-летнему футболисту за нарушение на Дэвиде Рикардо.